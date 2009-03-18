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Kamer Genç ‘günlükleri’ sordu

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüğü, TBMM gündemine taşıdı.

18 Mart 2009 02:00

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi gazeteci Mustafa Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüğü, TBMM gündemine taşıdı.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan Genç, bir internet sitesinde, Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüğün yayınlandığını hatırlattı.

Genç, bu günlüğün, Balbay'a ait olduğunun nasıl ve hangi delillerle kanıtlandığını öğrenmek isteyerek, "Halen tutuklu bulunan Mustafa Balbay'ın bu konuda ifadesi alınmış mıdır? Halen açıklanmamış bir iddianamede yer alan bu günlükler, kimler tarafından basına sızdırılmıştır? Sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?" diye sordu.


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