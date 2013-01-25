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Kamer Genç gözünü Köşk'e dikti

Kamer Genç Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu söyledi

25 Ocak 2013 12:40

CHP'li Kamer Genç , Bodrum'da katıldığı Uğur Mumcu'yu anma etkinliğinde gazetecilere "Cumhurbaşkanlığına adayım. Ben ciddi bir insanım şaka yapmıyorum" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi.Bodrum'un Turgutreis beldesinde gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 20. yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılan Genç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genç, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu bildirerek, ' 'Cumhurbaşkanlığına adayım. Ben ciddi bir insanım şaka yapmıyorum. 33 senelik siyasetçiyim. Hep bu siyasi iktidarla hep yolsuzluklarla işkencelerle keyfiliklerle mücadele eden, devleti en iyi tanıyan bir milletvekiliyim. O bakımdan Abdullah Gül bile benim kadar devleti tanımaz'' dedi.

Kamer Genç, gazetecilerin, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, ''Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz'' sözlerini değerlendirmesini istemesi üzerine, ' 'Parti içi meselelerini burada konuşmaya gerek yok. Olmuşsa bakalım, ne amaçla söylediğini bilmiyorum. İnsanlar eşittir, öyle şey olmaz. Arkadaşımızın da böyle bir laf sarf ettiğini sanmıyorum'' diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifasını da değerlendiren Genç, ''Neden istifa ettiğini bilmiyorum. Belki bir kızgınlığına gelmiştir. Yarın vazgeçer'' dedi.

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