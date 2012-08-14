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Kamer Genç: Emniyet benim hakkımda istihbarat almış, uyarıldım

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından kendisinin de tehlike altında olduğunu ima etti

14 Ağustos 2012 16:12

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasının ardından kendisinin de tehlike altında olduğunu dile getirdi. Emniyetten ikaz geldiğini belirten Genç, “Ankara istihbarat almış” dedi.
 
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından kendisinin de tehlike altında olduğunu ima etti.

Ankara’nın istihbarat aldığını belirten Milletvekili Kamer Genç, Emniyet’ten kendisine ikaz geldiğini de söyledi.

Kamer Genç, “Ben 30 senedir burada politika yapıyorum. Tabii, ihtiyatlı hareket ediyorum. Şimdiye kadar bir şey başıma gelmedi ama kulağıma bazı şeyler geliyor. Emniyetten dün bize ikaz geldi, ‘seninle ilgili iyi söylemleri yok’ diye… Ankara istihbarat almış” dedi.

CHP’li Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kimseye kötülüğümüz yok. Bu endişeler her zaman vardı. Tabii, seçimlerde CHP'nin Tunceli'den iki vekil çıkarması BDP’yi çok rahatsız etti.”


'İnsani bir görev'


BDP’den gelen “Aracı olmamız için bize talep gelmedi” şeklindeki açıklamaya da tepki gösteren Genç, “Bizim kimseye başvurmamıza gerek yok, bu insani bin görevdir” diye konuştu.

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