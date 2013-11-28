Kamer Genç: Devletin itibarı için yaptım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a gösterdiği tepkiyle gündemde olan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, konuştu.

“Bütün yandaş televizyonlarda bizi adeta linç ediyorlar" diyen Genç, "İftiralar atılıyor. Benim ne bir kadına karşı saygısızlığım oldu ne de laf söyledim. 30 yıllık bir parlamenter olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını korumak istedim" dedi.

Genç, "Orada, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etme yetkisine sahip olan birisinin konuşması lazımdı ve ben bunu ifade ettim" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın davranışıyla ilgili yaptığı 'yakışıksız' değerlendiremrsine, "Öyle birşey demişse cevap vermeye değmez" yanıtı veren Genç, şunları söyledi:

"Benim söylediğim bir şey yok ki, ne yakışıksız olmuş. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarının korunmasını istiyorum, o kadar. Bugün eşi, yarın kardeşi gelir konuşur. Burada kadın erkek olayı yok. Konuşamaz çünkü devletin temsilcisi değil. Ben de bunu söyledim. Hakkımda söylenenler, konuyu anlamadan ortaya konan ifadeler. Yandaşların yaklaşımını anlıyorum da bizim partiden gelenler... Onlara sormak lazım...

Ben 30 senedir Ankara’da siyasetle uğraşıyorum ve bu süre zarfında beni benzer kutlamara çağırırlar. Oralarda gördüğüm, önce ev sahibi büyükelçi çıkar ve konuşur arkasından da Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen bakan seviyesinde bir konuşma yapılır. Orada farklı bir durum vardı. Emine Erdoğan konuşuyordu ve dedim ki, ‘siz hangi sıfatla konuşuyorsunuz?’ Sataşma yok, en ufak rencide eden bir sözüm yok. Polis, bakan derken herkes geldi...

Milli kuruluş gününden bahsediyoruz ve burada konuşmacıyı ev sahibi tayin edemez. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek kişiyi onlar belirleyemez. Çıkar büyükelçi konuşur ve bunun karşılığı bakandır. Ben bunu söyledim...”

