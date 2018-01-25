T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul, 25 Ocak (DHA) - Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6

25 Ocak 2018 11:30

İstanbul, 25 Ocak (DHA) - Rusya\'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, Kamçatka Yarımadası Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası\'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi Salı günü de, Alaska\'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra depremin büyüklüğünü \"8.2\"ye, son olarak da \"7.9\"a revize etmişti. Merkez, Çarşamba günü de, yine aynı bölgede bulunan Japonya\'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. (Harita)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHARusya Kamçatka YarımadasıABD Sismik Araştırmalar MerkeziKamçatka Yarımadası Komandorskiye OstrovaVerilereKamçatka Yarımadası StaryABD Sismik Araştırmalar Merkezi SalıAlaskaMerkezJaponya MutsuHarita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24