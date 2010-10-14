-KAMBUR BALİNADAN DÜNYA REKORU WASHİNGTON (A.A) - 13.10.2010 - Dişi bir kambur balina, Brezilya'dan Madagaskar'a 9 bin 650 kilometre yol kat etti. Biyoloji Mektupları adlı dergiye konuşan araştırmacılardan Peter Stevick, rekorun ilginç olmasının yanında elde edilen bulguların, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu balinaların davranışlarını anlamak için araştırmacılara yardımcı olacağını söyledi. Stevick, düzenli olarak kambur balinaların üreme ve beslenme alanları arasında 5 bin kilometre seyahat ettiğini belirterek, bu balinaların gezici olduklarını, ancak maceracı olmadıklarını vurguladı. Araştırmacılar, DNA'sı ve doğal işaretlerinden belirlenen kambur balinanın ilk kez 1999 yılının ağustos ayında Brezilya açıklarında İle Sainte Marie bölgesinde görüldüğünü, balinanın 2 yıldan uzun süre sonra 21 eylül 2001'de ticari bir balina izleme gemisi tarafından Madagaskar'ın doğu sahillerinde Nosy Boraha bölgesinde fotoğrafının çekildiğini ifade etti.