Kamboçya'nın son bağımsız gazetelerinden Cambodia Daily, kapanacağını duyurdu

Kamboçya'nın son bağımsız gazetelerinden Cambodia Daily, hükümetin çıkarttığı 6,3 milyon dolarlık vergi faturası nedeniyle kapanacağını duyurdu.

Sıklıkla hükümeti eleştiren yayınlar yapan gazete, büyük vergi faturasının kendilerini mahvettiğini belirtti.

Daha önce de, muhalif lider Kem Sokha, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kem Sokha, adı açıklanmayan yabancılarla ülkeye zarar vermek için komplo kurmakla suçlanıyor.

Sokha'nın tutuklanması, son dönemde Başbakan Hun Sen yönetimine muhalif siyasetçiler ve örgütlere karşı girişilen hamlelerin sonuncusu oldu.

Geçer Ağustos'ta 30 yıldır iktidarda bulunan eski Kızıl Kmer komutanlarından Hun Sen'in, Cambodia Daily'nin yayıncılarını "hırsızlar" diye tanımladığı ve vergi faturasının 30 gün içinde ödenmemesi durumunda "bavullarını toplayıp, terk etmelerini" istediği belirtilmişti.

1993’te yayına başladı

Gazete, yayına son vereceğini duyurduğu açıklamada "Vergi yetkilileriyle gazetenin sahipleri arasında verginin ne zaman ve ne kadar alınacağı konularında meşru bir anlaşmazlık olabilir. Normalde bu tür anlaşmazlıklar, hesap denetimi ve müzakerelerin ardından çözülür. Bunun yerine gazete astronomik vergi borcu, sızıntılar ve yalan ifadelerle hedef alındı" denildi.

1993'te yayın hayatına başlayan gazete, Pazartesi günü son sayısı çıkartacak.

Kamboçya hükümeti daha önce de ülkedeki "istikrarı" tehlikeye attığını söylediği medya kuruluşlarını kapatmakla tehdit etmişti.

Cambodia Daily'nin dışında ABD hükümetinin fonladığı Radio Free Asia ve Voice of America'nın da vergi sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlandığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kamboçya'daki demokrasi iklimindeki bozulmadan derin kaygı duyulduğunu" açıklamıştı.

Ancak Kamboçya yönetimi suçlamaların siyasi olduğunu ve eleştirel çizgideki gazetecilerin kapsamlı özgürlüklere sahip olduklarını savunuyor.