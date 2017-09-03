Kamboçya’nın muhalefet liderine 'ABD ile iş birliği' gözaltısı

Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha, evinde gözaltına alındı. Başbakan Hun Sen, Sokha'yı 'ABD destekli vatan hainliğiyle' suçladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da, ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha'nın gözaltına alındığı açıklandı.

Sokha'nın kızı Monovithya Kem'in açıklamasına göre, gece yarısı başkent Phnom Penh'teki evine çok sayıda polisin baskın düzenlediği Kem Sokha elleri kelepçeli şekilde evinden alındı.

Yerel Fresh News sitesine göre ülkeyi 30 yıldan fazla bir süredir yöneten 65 yaşındaki Başbakan Hun Sen işçilere yaptığı bir konuşmada gözaltının gerekçesini şöyle açıkladı: "Bu, yabancı bir ülkeyle komplo kurarak vatana ihanet eylemi. Gözaltı gerektiren bir eylem." Sen, söz konusu yabancı ülkenin de ABD olduğunu açıkladı.

​Eski Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Saim Rainsy'e de 2015'te 'karalama ve tahrik' suçlarından 2 yıl hapis cezası verilmişti. Siyasi nedenlerle 2009'da Fransa'ya sürgüne giden Rainsy, 2011'de aynı davadan gıyabi yargılanarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'ya gittiğinde hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Rainsy, 2013'te Kral tarafından affedildikten sonra ülkesine dönmüştü. Rainsy, şubat ayında parti liderliğini bırakmak zorunda kalmıştı.