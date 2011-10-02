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Dünya

Kamboçya'da sel 150 can aldı PHNOM PENH (A.A)

02 Ekim 2011 13:57

-Kamboçya'da sel 150 can aldı PHNOM PENH (A.A) - 02.10.2011 - Kamboçya'da meydana gelen, son 10 yılın en büyük sel felaketinde geçen Ağustos ayından bu yana 150 kişi hayatını kaybetti. Kamboçya doğal afet ajansı sözcüsü Keo Vy bugün yaptığı açıklamada, ülkede Mekong nehri ve diğer bölgeler boyunca meydana gelen seller sonucu ayrıca, çeltik tarımı yapılan 271 bin hektarlık bir alan ile 904 okul ve 361 Budist tapınağının zarar gördüğünü söyledi. Uzun süre etkisini sürdüren muson yağışları, tayfunlar ve fırtınalar nedeniyle Güneydoğu Asya, Çin, Japonya ve Güney Asya'da 4 ay içinde yüzlerce kişi öldü. Kamboçya'ya komşu Tayland'da da geçen Ağustos ayından beri meydana gelen sellerde 206 kişi hayatını kaybetti.

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