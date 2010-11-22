Kamboçya'da ölüm festivali: 378 ölü, 755 yaralı

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İzdiham, başkent Phnom Penh'i, kutlamaların olduğu Mekong nehri üzerindeki Diamond adasına bağlayan köprüde çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da her yıl kutlanan ülkenin en büyük festivallerinden Su Festivali’nde facia yaşandı. Festivalin son gününde başkent Phnom Penh’i, kutlamaların yapıldığı Mekong Nehri üzerindeki Diamond Adası’na bağlayan köprüde 10 kişi aniden bayılıp yere düştü. Bu kişileri elektrik çarptığı söylentisi üzerine büyük bir karmaşa yaşandı. Çıkan izdihamda yüzlerce kişi ya ezilerek ya da köprüden atlayarak hayatını kaybetti. Kamboçya hükümeti, saatler süren izdihamda yaşamını yitirenlerin hemen hemen tümünün kadın olduğunu duyurdu.Kamboçya Başbakanı Hun Sen, izdihamda 378 kişinin öldüğünü, 755 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hun Sen, yaşanan facia üzerine perşembe gününü ulusal yas ilan ederken, bayrakların yarıya indirilmesi talimatını da verdi. Bölgeye sevkedilen ambulansların saatlerce ölü ve yaralıları başkentteki hastanelere taşıdığı, Phnom Penh’in en büyük hastanesi Calmette Hospital’ın morgunun tamamen dolduğu ve yaralıların koridorlarda tedavi edildiği kaydedildi. Kamboçya’da her yıl Mekong Nehri’ne verimli topraklar ve bol balık için teşekkür etmek amacıyla su festivali düzenleniyor.