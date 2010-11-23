-KAMBOÇYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PHNOM PENH (A.A) - 22.11.2010 - Kamboçya'da bir festivalde çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 339'a çıktı. Kamboçya Başbakanı Hun Sen, izdihamda 339 kişinin öldüğünü, 329 kişinin de yaralandığını söyledi. Devlet televizyonu, üç gün süren su festivalinin son gününde başkent Phnom Penh'i, kutlamaların olduğu Mekong nehri üzerindeki Diamond adasına bağlayan köprüde çıkan izdihamda, ölenlerden hemen hemen hepsinin kadın olduğunu duyurmuştu. Festival sırasında bazı kişilere elektrik çarpması binlerce kişinin paniğe kapılmasına yol açmış, çıkan izdihamda ölenlerden çoğunun ezilerek ve boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.