-KAMBOÇYA'DA ÖLÜ SAYISI 378'E ÇIKTI PHNOM PENH (A.A) - 23.11.2010 - Kamboçya'da bir festivalde dün çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 378'e çıktı. Hükümet sözcüsü Phay Siphan, ölü sayısı artarken yaralı sayısının da 755'e yükseldiğini belirtti. Sözcü, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceğini söyledi. Devlet televizyonu, izdihamın, üç gün süren su festivalinin son gününde, başkent Phnom Penh'i kutlamaların olduğu Mekong nehri üzerindeki Diamond adasına bağlayan köprüde çıktığını duyurmuştu. Festival sırasında bazı kişilere elektrik çarpması, binlerce kişinin paniğe kapılmasına yol açmış, çıkan izdihamda ölenlerden çoğunun ezilerek ve boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti.