-Kamboçya'da ölü sayısı 167'ye çıktı PHNOM PENH (A.A) - 05.10.2011 - Kamboçya'da 10 yılın en büyük sel felaketinde ölenlerin sayısı 167'ye çıktı. Kamboçya doğal afet kurumunun sözcüsü Keo Vy, sellerde 66'sı çocuk 167 kişinin öldüğünü, yaklaşık 330 hektarlık ekim alanının sular altıda kaldığını, ülke genelinde 23 binden fazla ailenin tahliye edildiğini belirtti. Hükümetin ve Kızılhaç'ın gerekli yardımı yaptığını belirten sözcü, yaklaşık 230 bin ailenin sellerden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi. Sözcü, durumun kontrol altına alındığını vurgularken, İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, ilgili tüm kuruluşlara Kamboçya'ya acil gıda, içme suyu ve çadır yardımı yapılması çağrısında bulundu. Daha önce yapılan açıklamada Kamboçya'daki sellerde 150 kişinin öldüğü belirtilmişti. Uzun süre etkisini sürdüren muson yağışları, tayfunlar ve fırtınalar nedeniyle Güneydoğu Asya, Çin, Japonya ve Güney Asya'da 4 ay içinde yüzlerce kişi öldü. Kamboçya'ya komşu Tayland'da da Ağustos ayından beri meydana gelen sellerde 220 kişi yaşamını yitirdi.