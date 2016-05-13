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Dünya

Kamboçya'da medyaya 'Lord Başbakan ve Başkomutan' deme mecburiyeti getirildi

Enformasyon Bakanlığı'nda gazetecilere üç saatlik brifing verildi

13 Mayıs 2016 18:43

Kamboçya'da medyaya, Başbakan Hun Sen'den bundan böyle haberin birinci cümlesinde sadece Başbakan değil "Lord Başbakan ve BaşKomutan" olarak bahsedilmesi talimatı verildi.

Enformasyon Bakanlığı'nda yapılan üç saatlik brifingde gazetecilere, önümüzdeki Ağustos ayından itibaren, Başbakan, eşi ve diğer üst düzey yetkililerin adları bir haberde ilk kez geçtiğinde, bütün ünvanlarıyla birlikte anılmaları gerektiği anlatıldı.

Başbakan Hun Sen televizyon, radyo ve gazete haberlerinde, Kımerce altı kelimeden oluşan "Samdeç Akka Moha Sena Padei Teço Hun Sen" şeklindeki bütün ünvanlarıyla geçecek.

Bu, Hun Sen'e Kamboçya Kralı Norodom Sihamoniin tarafından 2007'de verilmiş bir ünvan.

 

'Ünlü Bilim İnsanı'

 

Başbakanın eşi Bun Rany Hun Sen'den ise "Ünlü Büyük Bilim İnsanı Bun Rany Hun Sen" diye bahsedilmesi gerekecek.

Hu Sen'in eşine de 'Ünlü Bilim İnsanı' denecek

"Ünlü Büyük Bilim İnsanı" aslında üniversite mezunu olmayan Başbakanın eşine verilen fahri doktoraya bir atıf.

Enformasyon bakanlığı ünvanları tam olarak kullanmayanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını da söyledi.

Bakanlık yetkilileri bunun cezasının ne olabileceği konusunda açıklama yapmadı ama liderlere saygının önemli olduğunu vurguladı.

 

Denetimi artırıyor

 

 

Yetkililerin fahri ünvanları Kamboçya'daki hükümet yanlısı medya tarafından zaten yaygın bir şekilde kullanılıyor ancak hükümetin muhalif ya da batı yanlısı gördüğü medyayı hedeflediği anlaşılıyor.

1998'den bu yana iktidarda olan Hun Sen dünyanın en uzun süre görevde kalmış başbakanlardan biri.

Son zamanlarda medya ve sosyal medya üzerindeki kontrolünü daha da artırmaya çalışıyor ve kendisini eleştirenlere, siyasi muhaliflerine karşı giderek artan bir şekilde yargı yoluna gidiyor.

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