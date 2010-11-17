-KAMBOÇYA'DA MAYIN PATLAMASI 14 CAN ALDI PHNOM PENH (A.A) - 17.11.2010 - Kamboçya'da savaş yıllarından kalma bir tanksavar mayınının patlaması sonucu 14 kişi öldü. Polis, olayın ülkenin kuzeybatısındaki Battambang vilayetinde az kullanılan bir yolda meydana geldiğini, mayına çarpan traktörde bir bebek, 9'u kadın 14 kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi. Kamboçya, 1960'ların sonlarından 1990'ların ortasına kadar Vietnam ordusunun işgali dahil olmak üzere çatışmalara sahne olmuştu. Ülkede, 1975-1979 yılları arasında hüküm süren Kızıl Kmer döneminde de 1,7 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Dünyanın en fazla mayın döşeli ülkelerinden biri olan Kamboçya'da, 1979 yılından bu yana 60 binden fazla kişinin, kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle öldüğü veya yaralandığı belirtiliyor.