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Dünya

KAMBOÇYA'DA KANLI FESTİVAL PHNOM PENH (A.A)

22 Kasım 2010 23:42

-KAMBOÇYA'DA KANLI FESTİVAL PHNOM PENH (A.A) - 22.11.2010 - Kamboçya'da bir festivalde çıkan izdihamda 313 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. çıktı. Hükümet sözcüsü, üç gün süren su festivalinin son gününde başkent Phnom Penh'i, kutlamaların olduğu Mekong nehri üzerindeki Diamond adasına bağlayan köprüde çıkan izdihamda 313 kişinin öldüğünü belirtti. Devlet televizyonu da, ölenlerden hemen hemen tamamının kadın olduğunu duyurdu. Ölenlerden çoğunun ezilerek ve boğularak öldüğü bildirildi. Festival sırasında bazı kişilere elektrik çarpması nedeniyle binlerce kişinin paniğe kapıldığı, bunun da izdihama yol açtığı belirtildi. İzdihamda yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

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