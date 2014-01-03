Kamboçya'da işçilerin eylemine kanlı müdahale



Kamboçya'da güvenlik güçleri, çalışma şartları ve maaşların düşüklüğünü protesto eden tekstil işçilerinin gösterilerine müdahale etti. Çıkan çatışmada en az üç işçinin yaşamını kaybettiği bildiriliyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alana habere göre Kamboçya basını, cuma günü sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin kendilerine taş, şişe ve molotof kokteyli atan göstericilerin üzerine ateş açtığını bildiriyor. "Cambodia Daily" gazetesinin haberine göre, olay sırasında en az 3 protestocu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Protestolara katılan iki insan hakları savunucusu, çok sayıda yaralının olduğunu ve birçok kişinin de gözaltına alındığını ifade ediyor.

Ülkedeki sendikaların çağrısı üzerine işçiler, yaklaşık iki haftadır eylemler düzenliyor. İşçiler, temmuz ayındaki seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalefet tarafından da destekleniyor. Güvenlik güçleri, barışçıl şekilde süren eylemlere ilk kez perşembe günü müdahale etmiş ve aralarında bir Reuters haber ajansı muhabiri ve bazı foto muhabirlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Tekstil işçileri aylık 80 dolar olan asgari maaşların iki katına çıkarılması talebiyle bir süreden beri protesto gösterilerine devam ediyor. Sendikalar hükümetin maaşların nisan ayından itibaren 95 dolara çıkarılması teklifini ise zammın yeterli olmadığı gerekçesiyle reddediyor.

Kamboçya'ya yaklaşık 650 bin kişi tekstil sanayinde çalışıyor. İşçilerin, yaklaşık 400 bini Nike, H&M, GAP gibi uluslararası moda markaları için üretim yapıyor.