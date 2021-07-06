Kamboçya'da yetkililerin sahibinin elinden aldığı dişleri ve pençeleri kesilmiş aslan, Başbakan'ın müdahalesiyle geri verildi

Kamboçya’da TikTok videolarında tespit edilen, yetkililerin sahibinden aldığı pençeleri ve dişleri kesilmiş aslan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in müdahalesiyle sahibine geri verildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Qi Xiao isimli bir Çinli tarafından yurt dışından getirilen 18 aylık aslan yavrusu, dişleri ve pençeleri kesilmiş bir hâlde bulunduğu TikTok videolarında yerinin tespit edilmesiyle sahibinin elinden alınmıştı.

Yaban hayatı koruma merkezine götürülen aslanla ilgili Wildlife Alliance isimli hayvanları koruma grubu, aslanın özel mülkte tutulmasının uygun olmadığını söylemişti.

Öte yandan geçen hafta Qi’nin elinden alınan aslanı Hima’yı koruma merkezinde ziyaret ettiği, beslediği anlar sosyal medyada viral oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hima'yla Qi'nin yeniden biraraya gelmesi için kampanya başlattı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Facebook hesabından bir açıklama yayımlayarak Qi’nin aslanını, düzgün bir kafes inşa etmek ve çevredeki komşuları tehlikeye atmamak şartıyla geri alabileceğini duyurdu.