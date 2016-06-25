Kamboçya Başbakanı'na trafik cezası kesildi

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkenin güneyindeki Koh Kong kentini ziyareti sırasında, plakasız ve kasksız motosiklet kullandığı gerekçesiyle, 4 dolar trafik cezası aldı.



Hun Sen, 4 dolarlık trafik cezasını ödemek için başkent Phnom Penh'deki karakola, yine motosikletle geldi. Başbakan Hun Sen'e motosikletli korumaları da eşlik etti.



Kamboçya Başbakanı, plakasız ve kasksız motosiklet kullanırken çekilmiş görüntülerinin yayınlanmasının ardından, Facebook sayfasında özür dilemişti.



habertürk'ün haberine göre, Hun Sen, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik cezası almamak için milletvekili dokunulmazlığına başvurmayacağını bildirmişti.



Kamboçya Başbakanı, ülkesinde bazı siyasetçileri yasalara saygı göstermemekle suçluyor, bu siyasetçilerin yabancı ülkelere yardım çağrısı yapmalarını eleştiriyordu.

İnsan hakları örgütleri ve Batılı ülkeler, Hun Sen hükümetini, özellikle hukuk yoluyla muhalifleri baskı altında tutmakla suçluyor.