Kambala resmen Rusya'da

Rusya Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk, Fenerbahçe Ülker'in eski oyuncusu Kaspars Kambala'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.En son 2006-2007 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Kambala, bu sezonun sonuna doğru doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası almıştı.Bu gelişmenin ardından amatör boks müsabakalarında da boy gösteren Kambala, ülkesinin en yetenekli pivotlarından biri olarak görülüyordu.Ancak yine de Rus basketbol kamuoyu 2 yıl basketboldan uzak kalan Kambala'nın transferini 'kumar' olarak yorumluyor.