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Spor

Kambala resmen Rusya'da

Bir dönem Fenerbahçe Ülker forması da giyen Letonyalı pivot Kaspars Kambala, Rusya'nın Krasnoyarsk takımına transfer oldu.

07 Ocak 2009 02:00

Bir dönem Fenerbahçe Ülker forması da giyen Letonyalı pivot Kaspars Kambala, Rusya'nın Krasnoyarsk takımına transfer oldu.

Parkelerden ringlere - FOTOGALERİ

Rusya Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk, Fenerbahçe Ülker'in eski oyuncusu Kaspars Kambala'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

En son 2006-2007 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Kambala, bu sezonun sonuna doğru doping kullandığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası almıştı.

Bu gelişmenin ardından amatör boks müsabakalarında da boy gösteren Kambala, ülkesinin en yetenekli pivotlarından biri olarak görülüyordu.

Ancak yine de Rus basketbol kamuoyu 2 yıl basketboldan uzak kalan Kambala'nın transferini 'kumar' olarak yorumluyor.

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