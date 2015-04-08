Kamalak: Samanyolu'na çıkıyoruz, 'Paralelci' diyorlar, Halk TV'ye çıkıyoruz 'Komünist' diyorlar

7 Haziran'daki genel seçimlere Büyük Birlik Partisi ile ittifak yaparak ortak girme kararı alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Gülen cemaatine yakınlığıyla ilgili olarak, '17-25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonları olmasaydı 'Paralel'den söz edecekler miydi? Hayır, biz haktan, hukuktan, adaletten yanayız. Samanyolu'na çıkıyoruz, 'Paralelci' diyorlar. Halk TV'ye çıkıyoruz 'Komünist' diyorlar" dedi.

Kamalak, 'Safmışız' diyen AKP'li bazı siyasetçiler için "Bunlara kalsa 32 yıl Erbakan, 12 yıl cemaat kandırmış. 44 yıl kandırılanların, yarın da çıkıp "Safmışız" demeyeceklerinin garantisi olmaz" ifadesini kullandı..

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuşan SP lideri Kamalak, " Cemaat'in kendine göre bir tabanı var. Saadet Partisi olarak Cemaat konusundaki tutumunuz, o tabandan oy almak hesabına mı dayanıyor?" sorusuna " Hesabi olan hasbi olamaz" diye cevap verdi, teşkilat olarak 'hesabi' değil, 'hasbi' olduklarını anlattı.

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