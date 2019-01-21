Kamala Harris ABD Başkanlığına adaylığını açıkladı

T24 Haber Merkezi

2020'de yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Demokratlara bir yenisi daha eklendi. Senatör ve eski California eyalet Başsavcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'den ABD Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Harris, adaylığını özellikle ABD'de Martin Luther King günü olarak kutlanan Ocak'ın 3. Pazartesi günü açıkladığını söyledi. Eğer Harris Demokrat partiden başkan aday seçilirse ABD'nin ilk kadın Afrikan- Amerikalı başkan adayı olacak. Harris ayrıca iki büyük partiden (Demokrat Parti veya Cumhuriyetçi parti) birinden başkanlığa adaylığını koyan üçüncü Afrikan- Amerikalı kadın oldu.

Demokrat Parti'nin 2020'de ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı başkan adayını belirlemek için yapılacak olan ön şeçimler 2018'in baharında başlayacak.