Kalyoncu: KKTC'ye boru hattı projesinde kaybımız 100 milyon dolar

KKTC’ye su taşımak üzere döşenen boru hattı projesinde sona yaklaşılırken, Kalyon İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Abdulnasır Akıncı, şirketin projede kaybının 100 milyon dolar olduğunu yazdı. Hürriyet yazarı Vahap Munyar’a konuşan Akıncı, “12 Mart 2013'te biz işi aldığımızda proje bedeli 630 milyon lira idi. O günkü kurlarla 350 milyon dolara denk geliyordu. Bugün 350 milyon dolar 969 milyon lira ediyor. Bugüne kadar 65 milyon liralık enflasyon farkı alabildik. 300 milyon lira, yani 100 milyon dolar kaybımız var” dedi.

Vahap Munyar’ın Hürriyet gazetsinin bugünkü (9 Ağustos 2015) nüshasında, “11 gemiye ayda 7 milyon dolar ödedik” başlıklı yazısı şöyle:

Önceki sabah Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanvekili Haluk Kalyoncu ve Kalyon İnşaat Genel Müdürü Serdar Över'le birlikte saat 07.00'de Lefkoşa'ya (KKTC) uçtuk. Uçağımız Ercan Havalimanı'na 08.15'te indi.

Havalimanında bizi karşılayan Kalyon İnşaat ekibi hızlı hareket etmemizi istedi:

- Bir an önce Türkiye'den KKTC'ye su taşıyacak boru hattının son parçasının montajının gerçekleşeceği gemiye ulaşmamız gerekiyor. Öğlenden sonra hava patlayacak gibi.

Girne'ye kadar karayoluyla gidip, oradan bir tekneye geçtik. Epey çalkantılı ve sıcak ortamda 1.5 saat yolculuk sonrası, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'yu taşıyan helikopterin indiği dakikalarda ana gemiye çıktık.

Kaptan köşküne geçince Cemal Kalyoncu bulunduğumuz noktadaki gemileri işaret etti:

- Buradaki gemiler boru döşeme konusunda özelliğe sahip. Bu tip gemileri Avrupa ülkelerinden kiralamak istedik. KKTC'ye dönük iş yaptığımız için pek sıcak bakmadılar. Burada Abu Dhabi, Brezilya, Mısır ve Norveç'ten toplam 11 gemi var.

Gemilerin kira bedeline değindi:

- Yakıt hariç, gemilerin kira bedeli aylık 7 milyon dolar. Kışın 3 ay boyunca hava koşullarının kötü olması nedeniyle işi durdurduk. Ona rağmen gemilerin kira bedellerini ödedik.

- Projenin başlangıç bedeli neydi? Ne kadara tamamlanıyor?

Bakan Eroğlu, barajlar ve isale hatları dahil toplam bedeli aktardı:

- 1.6 milyar liralık yatırım söz konusu.

Cemal Kalyoncu, üstlendikleri 107 kilometrelik boru hattı projesi bedelini paylaştı:

- Projenin bize düşen ve en zor olan bölümü 350 milyon dolar.

- Bu iş size ne kazandırdı?

Eroğlu araya girdi:

- Para kazanamadılar sanırım. Ancak, prestijli bir iş yapmış oldular. Dünyada ilk kez gerçekleşen bir işi başardılar.

Kalyon İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Abdulnasır Akıncı, hesabı ortaya koydu:

- 12 Mart 2013'te biz işi aldığımızda proje bedeli 630 milyon lira idi. O günkü kurlarla 350 milyon dolara denk geliyordu. Bugün 350 milyon dolar 969 milyon lira ediyor. Bugüne kadar 65 milyon liralık enflasyon farkı alabildik. 300 milyon lira, yani 100 milyon dolar kaybımız var.

Haluk Kalyoncu, daha önce de kayba uğradıkları bazı kamu projelerinden örnek verince sordum:

- Kaybınız varsa neden kamu projelerine ilginiz sürüyor?

- 2008'den buyana TOKİ'nin konut projelerinden bu nedenle uzak duruyoruz.

Kalyon İnşaat, KKTC'yi yılda 75 milyon metreküp suyla buluşturacak boru hattında 100 milyon dolar kaybı sineye çeker mi?

DSİ, işi teslim alırken helalleşme sırasında aradaki açığı kapatacak bir ödeme yapar mı?



Taşucu'nda 60 milyon Euro'luk boru üretildi

KALYON İnşaat yönetimi, KKTC Su Temin Projesi'nin boru hattı bölümü ihalesini kazanmasının ardından öncelikle Norveçli Pipelife adlı boru üreticisinin kapısını çaldı:

- KKTC'ye Türkiye'den su götürmek üzere deniz yüzeyinin 250 metre altında askılı kesim boru hattı yapacağız. Bize denizdeki uzunluğu 80 kilometreyi bulacak boruları üretebilir misiniz?

Şirket üretim kapasitesine bakıp, yanıt verdi:

- Size 3 yılda ancak 20 kilometrelik ürün verebiliriz.

Kalyon İnşaat, bunun üzerine yüksek teknoloji ürünü HDPE boruların üretimi için Fırat Plastik'le konuştu. Fırat Plastik işi yapabileceğini belirtince Taşucu'nda Seka Limanı'nda fabrika yeri ayarlandı. Üretilen borular doğrudan denize yönlendirilmek üzere banttan çıkışı planlandı.

- Projedeki boru maliyeti ne kadar?

Kalyon İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Abdulnasır Akıncı yanıtladı:

- 60 milyon Euro'luk HDPE boru kullandık.

Norveçli şirketin Fırat'a ortaklık önerdiğini anımsadı:

- Fırat Grubu ortaklığa sıcak bakmadı. Dolayısıyla boruya harcanan para ülkemizde kalmış oldu.



KKTC gıda üssü olur mu

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC'ye Anamur'dan yılda 75 milyon metreküp suyun yarısının sulamaya gideceğini vurguladı:

- Sulama imkanıyla birlikte KKTC, gıda üssü konumuna gelebilecek.

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