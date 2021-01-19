Kalyon Holding'in şantiyesinde çalışan işçiler, yemeklerinde böcek çıkınca yemekhaneyi dağıttı

Kalyon Holding'in yaptığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri şantiyesinde çalışan işçiler, yemeklerinde böcek çıkması üzerine yemekhaneyi dağıttı.

Kalyon Holding’in inşaatında çalışan ve yemeklerinde hamam böceği çıkan işçiler, yemekhanedeki masaları kırdı. 2 yıldır haklarını alamayan Kayı İnşaat işçileri ise patronlarının ofisi önünde “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırarak haklarını istediler.

Kalyon Holding’in İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri inşaatında çalışan işçiler, yemeklerinde böcek çıktığını duyurarak, yemekhanedeki masaları kırdı.

İşçilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre işçiler yemekte çıkan hamam böceğini görünce sinirlendi, durumu protesto etti. Protestonun büyümesi üzerine yemekhanedeki masaları devirdiler.

"Bundan sonra adalet böyle olacak"

İşçiler, “İşte bundan sonra adalet böyle olacak” diye bağırdı. İşçilerin öfkesini gören aşçıların yemekhaneden kaçtığı öğrenildi.



Haklarını 2 yıldır alamayan Kayı İnşaat işçileri ise İstanbul’da şirket merkezinin önünde toplandılar. İşçiler patronları Çoşkun Yılmaz’a haklarının ödenmesi çağrısı yaparken, “Coşkun parayı öde Coşkun” diye bağırdılar.