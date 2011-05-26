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KALPAZANA SUÇ ÜSTÜ İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 15:24

-KALPAZANA SUÇ ÜSTÜ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Bağcılar'da, sahte 200'lük banknotlar halinde 171 bin 600 TL sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan bir kişi tutuklandı. Bağcılar'da piyasaya sahte para sürmek isteyen bir kişi bulunduğu ihbarını değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Daire içinde yapılan aramada, bir bölümünün kesimi yapılmamış 171 bin 600 TL tutarında 200 TL'lik banknotlar bulundu. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı. Paraların, bir hafta önce sahte para bulundurmak suçundan tutuklanan eşinin kardeşi H.A'ya ait olduğunu öne süren B.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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