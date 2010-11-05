-''KALPAZAN'' OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ''sahte banknot bastıkları'' gerekçesiyle gözaltına aldığı 11 kişiden 10'u tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen 11 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Esen'e ifade verdi. Savcı Esen, 11 şüpheliyi ''sahte banknot basmak ve basılan banknotları piyasaya sürmek amacıyla suç örgütü oluşturmak'' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinde sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.