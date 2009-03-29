Kalpazan dedeler



İngiltere'de sahte para basan kalpazan çetesi yakalandı. Yaş ortalaması 60 olan 10 kişilik çetenin lideri ise 83 yaşındaki Dennis Hancox..



İngiltere'de, yaş ortalaması 60 olan 10 kişilik bir kalpazan çetesi yakalandı. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon sterlin (yaklaşık 19 milyon TL) değerinde sahte para basarak piyasaya süren çetenin merkezi ise çetenin en yaşlısı olan 83 yaşındaki Dennis Hancox'un Londra'nın kuzeyindeki dairesi çıktı. Bir süredir çetenin izini sürmekte olan polis, Hancox'un evine yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazır ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede 1.4 milyon sterlinlik sahte banknot ele geçirdi.



İngiltere'nin en yaşlı kalpazanı Hancox, polise verdiği ilk ifadede, para basıldığından haberi olmadığını ve diğer çete üyelerinin kendisini Noel kartları bastıklarını söyleyerek kandırdıklarını belirtti. 83'lük kalpazan Dennis Hancox, daha sonra verdiği ifadede ise suçunu itiraf etti.



SAATTE 50 ADET PARA



Polis tarafından yapılan açıklamada, çetenin daha önce kalpazanlar tarafından kullanılmayan 12 bin sterlin değerinde bir mürekkep kullandıkları ve saatte 50 adet kâğıt para basabildikleri belirtildi. Ev hapsinde tutulan Dennis Hancox, kalpazanlık suçundan dolayı 9 ay hapis cezası alırken, verilen ceza adamın yaşı dolayısıyla 1 yıllığına ertelendi. Hancox'un suç arkadaşları ise toplam 13 yıl hapis cezası aldılar.

