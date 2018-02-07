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Kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bulunan özel bir hastanede dün gece saatlerinde doğan Çelik ailesinin minik kızları kalp hastalığı teşhisi konulmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans uçakla İstanb

07 Şubat 2018 00:37

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde bulunan özel bir hastanede dün gece saatlerinde doğan Çelik ailesinin minik kızları kalp hastalığı teşhisi konulmasının ardından Sağlık Bakanlığı\'nın tahsis ettiği ambulans uçakla İstanbul\'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Yenipazar ilçesinde oturan Selda ve Emin Çelik çiftinin bebekleri dün gece saatlerinde özel bir hastanede dünyaya geldi. Doktorlar, normal doğumla dünyaya gelen bebekte konjenital kalp rahatsızlığı tespit etti. İsmi dahi konulmayan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra hastane yönetimi tarafından yapılan görüşmeler sonrasında bebeğin İstanbul\'daki özel bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bebek, önce kuvöz içerisinde ambulans ile Adnan Menderes Havalimanı\'na, oradan da Sağlık Bakanlığı\'na ait ambulans uçakla İstanbul\'a gönderildi. Minik bebeğin sağlık durumu ve gerçekleştirilen sevkle ilgili konuşan Uzman Doktor Esin Nuray, \"Bu gece saatlerinde normal doğum gerçekleştirildi. Sabaha karşı bebeğin kalp ritimlerinde bozukluk olduğu için hemen yoğun bakım ünitesine aldık. Yaptığımız tetkiklerin sonucunda bebekte konjenital kalp rahatsızlığı tespit ettik. İleri merkezde cerrahi müdahale de gerekebileceği için sağ olsun İstanbul\'da bulunan hastane bebeği kabul etti. Bakanlıktan istediğimiz ambulans uçakla bebeğimizin, İstanbul\'a sevkini sağladık\" dedi.

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