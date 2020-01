Kalp nakliyle hayata tutunan avukata, yoğun bakımda doğum günü kutlaması

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde, 24 gün önce yapılan kalp nakliyle hayata tutunan avukat Mine Yıldız Arslan (43), eşi Celal Arslan yoğun bakım servisindeki odasına üzerinde \'1. yaş günün kutlu olsun Mine\' yazılı pastayla gelince duygusal anlar yaşadı.

Düzce Barosu avukatlarından Mine Yıldız Arslan, sporcu hastalığı olarak da bilinen kalp kası hastalığıyla küçük yaştan beri mücadele etti. Arslan, yaklaşık 1 yıl önce geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan tetkiklerinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın organ bekleme listesine kaydoldu. Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, 5 Ocak günü meydana gelen trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen M.A.\'nın (26) ailesi, gencin kalp, karaciğer, akciğer ve pankreası ile böbrek ve kornealarını bağışladı. M.A.\'nın kalbi, 8 Ocak\'ta, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla Mine Yıldız Arslan\'a nakledildi.

\'YENİDEN DOĞDUM\'

Uzun süre kalp hastalığı yaşadığını belirten Arslan, bağışçı aile ve doktoru Ömer Bayezid sayesinde yeni kalbine kavuştuğunu söyledi. Arslan, \"Bu bağışı yapan ailenin kutsal insanlar olduğuna inanıyor, sevinç ve üzüntüyü aynı anda yaşıyorum. Umarım beni de bir kızları, kardeşleri olarak kabul ederler. İyi bir insan olduğumu ve iyi bir kalbim olduğuna inanıyorum. Çok büyük bir olay, bir gün benim de başıma gelirse ben de aynı şeyi yapacağım. Çok genç bir insanın kalbini aldım. Bundan sonra kendime daha dikkat edeceğim. Daha düzenli yaşamaya çalışacağım. Çünkü yeniden doğdum, böyle kabul ediyorum\" diye konuştu.

EŞİNDEN DOĞUM GÜNÜ PASTALI SÜRPRİZ

Celal Arslan, 31 Ocak doğumlu eşi Mine Yıldız Arslan\'ın yoğun bakım servisindeki odasına, dün üzerinde \'1. yaş günün kutlu olsun Mine\' yazılı pastayla girdi. Duygusal anlar yaşayan Aslan, \"Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm nedeniyle küçük bir pasta kestik. Hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu ve bunun dışında her şeyin geçici olduğunu daha iyi anladım. Hiçbir şeyi takmamak ve sıkıntı yapmamak gerektiğini öğrendim. Sadece sağlığın çok önemli olduğuna inanıyorum\" dedi.

\'DONÖR AİLEYİ ZİYARET EDECEĞİZ\'

Kalp nakli olan eşinin mucizevi bir şey yaşadığını söyleyen Celal Arslan ise \"Her şey çok güzel ve çok ümitliyiz. Ameliyat öncesi ve sonrasında gösterilen yakın ilgiden çok mutluluk duyuyoruz. Yüce bir davranış gösteren donör aileye de sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz. Her şey iyi gidiyor\" diye konuştu.

96\'NCI KALP NAKLİ

Ekibiyle birlikte kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid da Mine Yıldız Arslan\'ın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde kalp nakli olan 96\'ncı hasta olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bayezid, hastanelerinde kalp nakli bekleyen 230 hasta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bu oldukça yüksek bir sayı. Ne yazık ki organ bağışı yetersiz olduğu için hastalarımızın çoğuna bu imkanı sunamıyoruz. Organ nakline teşvik edecek, organ naklini artıracak haberlerin çıkmasını önemsiyoruz. 200\'den fazla yapay kalp taşıyan, 230 kalp nakli bekleyen hastamız var. Tüm Türkiye\'de 950 kalp bekleyen hasta var. Organ bağışı birçok kişiyi, kurumu, basını, diyaneti, üniversiteyi ve üniversite hocalarını ilgilendiren çok önemli bir sorumluluk. Bugün aynı zamanda hastamızın doğum günüymüş. Bunu da kutlama şansı verdi bağış yapan aile.\"

FOTOĞRAFLI