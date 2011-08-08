T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kalp masajıyla hayata dönen polis şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması ...

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari’nin Çukurca ilçesinde polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu ağır yaralanan polis memuru Murat Çelikhası tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yaralı polis şehit oldu

Dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sivil polis aracına düzenlenen hain pusuda yaralanan 4 polisten biri olan Çelikhası'nın iki kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülmüş ve hayatta kalması mucize olarak nitelendirilmişti.

HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda 4 polis yaralandığı olayın hemen ardından Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çeşitli evlere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyan sonucu aralarında Çukurca BDP İlçe Başkanı Sıddık Güzel, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı, Çukurca BDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çukurca Lisesi yakınında dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli sivil polisleri taşıyan otomobile yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 polisin yaralanması ardından ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol alınan Polis ekipleri, gece bazı evlere baskın düzenlendi. Aralarında Çukurca BDP İlçe Başkanı Sıddık Güzel, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar bu sabaha karşı Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24