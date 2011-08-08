Kalp masajıyla hayata dönen polis şehit oldu

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Dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sivil polis aracına düzenlenen hain pusuda yaralanan 4 polisten biri olan Çelikhası'nın iki kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülmüş ve hayatta kalması mucize olarak nitelendirilmişti.HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda 4 polis yaralandığı olayın hemen ardından Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çeşitli evlere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyan sonucu aralarında Çukurca BDP İlçe Başkanı Sıddık Güzel, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı, Çukurca BDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çukurca Lisesi yakınında dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli sivil polisleri taşıyan otomobile yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 polisin yaralanması ardından ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol alınan Polis ekipleri, gece bazı evlere baskın düzenlendi. Aralarında Çukurca BDP İlçe Başkanı Sıddık Güzel, Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı, ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar bu sabaha karşı Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.