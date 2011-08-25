Kalp masajıyla hayata dönen asker şehit oldu

T24 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve kalp masajıyla hayata döndürülen Astsubay Ahmet Yumak hastanede şehit oldu.



Ergani ilçesinde yol kontrolü görevindeki güvenlik güçlerine salı günü ateş açılmış 5 asker yaralanmıştı. Kalbi duran Astsubay Ahmet Yumak, ilk müdahaleyle hayata döndürülmüş, Ankara GATA'da tedaviye alınmıştı. Astsubay Yumak, bu sabah şehit oldu.



Şehit için bugün Ankara GATA'da tören yapılacak ve cenazesi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.