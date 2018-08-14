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Kalp masajı ile hayata döndürüldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren Mehmet Atik (70) akıntıya kapıldı

14 Ağustos 2018 20:45

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren Mehmet Atik (70) akıntıya kapıldı. Etrafta bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Atik, yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Olay, öğleden sonra Akçakoca Kale mevkiindeki halk plajında meydana geldi. Mehmet Atik, dalga olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Atik, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mehmet Atik\'in çırpınışlarını gören vatandaşlar, denizden çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine plaja gelen 112 Acil ekibi, uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Mehmet Atik\'i hayata döndürmeyi başardı. Mehmet Atik, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.
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