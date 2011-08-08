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Dünya

KALP KRİZİNDEN SONRA YALNIZ YAŞAMAYIN NEW YORK (A.A)

08 Ağustos 2011 12:07

-KALP KRİZİNDEN SONRA YALNIZ YAŞAMAYIN NEW YORK (A.A) - 08.08.2011 - Kalp krizi geçirdikten sonra yalnız yaşamanın ölüm olasılığını artırdığı bildirildi.   ABD'de yapılan ve sonuçları ''American Journal of Cardiology'' dergisinde yayımlanan araştırmada, kalp krizi geçirilmesinden sonraki bir yılda ölüm olasılığı konusunda yalnız yaşayanlarla hayatı başkalarıyla paylaşanlar arasında fark gözlenmezken krizden sonraki 4 yıla bakıldığında durumun farklılık gösterdiği belirtildi. Araştırma, kalp krizini izleyen 4 yıl süresince yalnız yaşayanlarda ölüm olasılığının yalnız yaşamayanlara göre yaklaşık yüzde 35 daha fazla olduğunu ortaya koydu.  Katılımcıların cinsiyetleri, ırkları, medeni durumları ve ev hayvanı sahibi olup olmadıkları gibi özellikleri arasındaki farkların hesaba katıldığı araştırmayı yapan ekibin lideri Yale Tıp Fakültesinden Emily Bucholz, kalp krizinden sonra sosyal desteğin önemine değinerek, yalnız yaşayan hastalara aileleri, dostları ve komşularından yeterli sosyal desteği almalarını temin etmek için özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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