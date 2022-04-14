Kalp krizinden ölen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre'nin oğlu konuştu: Benden daha sağlıklıydı, hiçbir sorunu yoktu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, kalp krizinden hayatını kaybeden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre'nin oğlu Oğulcan Enes Güre'nin "Asıl canını sıkan şey; senelerce FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle uğraşan, onlarla mücadele eden babama, bir gün gelip ‘sen FETÖ’cüsün’ imasında bulunup soruşturma açmalarıydı. Bu ona çok dokundu, bunu kaldıramadı işte. Telefonla arayıp ‘başsavcım merak etmeyin, biz sizi biliyoruz’ diyen insanların, sonra gidip soruşturma iznini veren karara imza atmalarını kaldıramadı" sözlerini köşesine taşıdı.

Babasının "iki yüzlü yargı camiasının" ihanetini kaldıramadığını belirten Oğulcan Enes Güre, "Babam her hafta benimle maça gelirdi, her hafta maç yapardık, sağlık olarak benden daha dinç olduğunu herkes bilirdi. Ne kalp sıkıntısı ne de tansiyonu vardı, hiçbir sorunu yoktu. Düzenli olarak check-up’a girerdi. Bu haksızlıklara rağmen kimsenin arkasından konuşmadı, kimseye oyun oynamadı. Sadece ‘devletin takdiri’ dedi, hep sustu ve artık ebediyen konuşamayacak. Ama ben onun bana bıraktığı bu sancağı daha ileriye taşıyarak, babamın bana olan emanetine sahip çıkacağım" ifadelerini kullandı.

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