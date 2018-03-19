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Kalp krizinden ölen turizmci son yolculuğuna uğurlandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren turizmci Atınç Gür (41), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

19 Mart 2018 21:14

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren turizmci Atınç Gür (41), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gür\'ün cenazesi, Türk ve Yunan turizmcileri biraraya getirdi.
Türkiye\'den Yunan adalarına turist taşıyan ilk feribot işletmesinin yöneticisi olan, evli ve bir çocuk babası Atınç Gür, geçen cumartesi günü sabahı evinde yatağında ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ve polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Gür\'ün cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcının burada yaptığı ön otopsisinin ardından Gür\'ün cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen Atınç Gür için bugün Kuşadası Kaleiçi Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı ile Yunanistan\'ın Sisam Adası\'ndan gelen 150 kadar turizmci ve esnafın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit\'in kıldırdığı namazın ardından, Gür\'ün üzerine taraftarı olduğu Galatasaray\'ın bayrağı sarılan tabutu, Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi güzergâhı takip edilerek Adalızade Mezarlığı\'na kadar omuzlarda taşındı. Gür\'ün cenazesi, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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