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Kalp krizinden ölen polisin cenazesi memleketine uğurlandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan başpolis memuru 53 yaşındaki Hacı Hüseyin Atayeter, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

25 Ekim 2017 21:13

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde görev yapan başpolis memuru 53 yaşındaki Hacı Hüseyin Atayeter, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 32 yıllık polis Atayeter\'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt\'a uğurlandı.
İki çocuk babası, başpolis memuru Hacı Hüseyin Atayeter için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Akdeniz Kaymakamı Muhattin Pamuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Baro Başkanı Ali Er, meslektaşları ile ailesi katıldı. Polis memurunun yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende, Atayeter\'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı Mahmut Atıcı kıldırıldı. Namazın ardından tabut başına gelen eşi Fatma Atayeter gözyaşlarına boğularak, \"Bizim bırakıp nereye gidiyorsun Hüseyin\" dedi. Acılı eşi, kadın polisler teskin etti.
Başpolis memuru Hacı Hüseyin Atayeter\'in cenazesi törenden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt\'a gönderildi.

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