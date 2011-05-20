-KALP KRİZİNDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'da paniğe kapılarak kalp krizi geçiren 2 kişi yaşamını yitirdi. AA muhabirinin, Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Simav ilçe merkezindeki deprem sırasında paniğe kapılan bir kişi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kimliği açıklanmayan kişinin kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. 75 YAŞINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde 75 yaşında bir kadın, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve Bursa'da da hissedilen 5.9'luk depremin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul'da oturduğu ve ölen bir yakının ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için İnegöl'e geldiği öğrenilen Miyase Pehlivan (75), Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve ilçede de hissedilen depremin ardından kalp krizi geçirdi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.