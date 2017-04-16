Kalp krizi geçiren sandık görevlisi, hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak yapılan halk oylamasında sandık görevlisi olan Muzaffer Babayiğit, kalp krizi geçirdi. 55 yaşındaki Babayiğit, hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Altındağ ilçesinde, Hayme Hatun İlkokulu’nda CHP’den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit’in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi’ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi. Muzaffer Babayit’in cenazesi yarın memleketi Yozgat’ta toprağa verilecek.