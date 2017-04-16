T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kalp krizi geçiren sandık görevlisi, hayatını kaybetti

Muzaffer Babayiğit, 55 yaşındaydı

16 Nisan 2017 14:15

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak yapılan halk oylamasında sandık görevlisi olan Muzaffer Babayiğit, kalp krizi geçirdi. 55 yaşındaki Babayiğit, hayatını kaybetti. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Altındağ ilçesinde, Hayme Hatun İlkokulu’nda CHP’den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı. Babayiğit’in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi’ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

Muzaffer Babayit’in cenazesi yarın memleketi Yozgat’ta toprağa verilecek.

 

 

ETİKETLER

Ankarakalp krizisandık görevlisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24