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Kalp krizi geçiren özel harekat polisi öldü

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Birol Yıldız (45), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

26 Kasım 2017 16:39

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli özel harekat polisi Birol Yıldız (45), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'nde özel harekat polisi olarak görev yapan, Derince\'de oturan Birol Yıldız böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken, dün akşam evinde kap krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi Birol Yıldız\'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Birol Yıldız yaşamını yitirdi. Birol Yıldız\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Düzce\'ye gönderildi.

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