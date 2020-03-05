Kalp krizi geçiren oyuncu Levent Can Yoğun bakımda

Oyuncu Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.
Levent Can geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Can, kriz sonrası İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Levent Can kimdir?
Birçok dizide rol alan Levent Can, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Fehmi Kuzuzade' karakterini canlandıran oyuncu; Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin dizilerinde rol aldı.