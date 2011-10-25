-Kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans devrildi KONYA (A.A) - 25.10.2011 - Konya'da kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans devrildi. Kazada hafif yaralanan 112 Acil Servis çalışanlarının kalp masajı yaparak yaşatmaya çalıştıkları Ayhan Ertürk, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce belinden ameliyat olan Ayhan Ertürk (47), Karaman'dan şehirlerarası otobüsle sağlık kontrolü için Konya'daki bir hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Konya'nın Çumra ilçesinde otobüste rahatsızlanan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ertürk, Çumra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Serdar Deniz'in kullandığı 42 ALT 50 plakalı ambulansa Konya Numune Hastanesine çok yakın bir mesafedeki Beşyol Kavşağı'nda otomobilin çarptığı, ambulansın park halindeki başka bir otomobile vurduktan sonra elektrik direğine çarpıp devrildiği iddia edildi. Bu sırada duran kalbi belirli aralıklarla çalıştırılan Ertürk'e ambulanstaki Doktor Cihan Koç ile Mustafa Altun (27) hafif sıyrıklarına aldırmadan müdahale etti. Sağlık çalışanları başka bir ambulans gelene kadar kalp masajı yapmayı sürdürdü. Kaza yerine gelen ambulansla Doktor Cihan Koç da hastaya müdahaleye devam ederek hemen Konya Numune Hastanesine gitti. Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazadan bir süre sonra sağlık çalışanları da hastaneye kaldırıldı.