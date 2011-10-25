T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans devrildi KONYA (A.A)

25 Ekim 2011 15:40

-Kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans devrildi KONYA (A.A) - 25.10.2011 - Konya'da kalp krizi geçiren kişiyi taşıyan ambulans devrildi. Kazada hafif yaralanan 112 Acil Servis çalışanlarının kalp masajı yaparak yaşatmaya çalıştıkları Ayhan Ertürk, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce belinden ameliyat olan Ayhan Ertürk (47), Karaman'dan şehirlerarası otobüsle sağlık kontrolü için Konya'daki bir hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Konya'nın Çumra ilçesinde otobüste rahatsızlanan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ertürk, Çumra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Serdar Deniz'in kullandığı 42 ALT 50 plakalı ambulansa Konya Numune Hastanesine çok yakın bir mesafedeki Beşyol Kavşağı'nda otomobilin çarptığı, ambulansın park halindeki başka bir otomobile vurduktan sonra elektrik direğine çarpıp devrildiği iddia edildi. Bu sırada duran kalbi belirli aralıklarla çalıştırılan Ertürk'e ambulanstaki Doktor Cihan Koç ile Mustafa Altun (27) hafif sıyrıklarına aldırmadan müdahale etti. Sağlık çalışanları başka bir ambulans gelene kadar kalp masajı yapmayı sürdürdü. Kaza yerine gelen ambulansla Doktor Cihan Koç da hastaya müdahaleye devam ederek hemen Konya Numune Hastanesine gitti. Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazadan bir süre sonra sağlık çalışanları da hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24