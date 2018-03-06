Kalp krizi geçiren kaptan öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Limanı\'na yük almak için yanaşan geminin ikinci kaptanı Oleksandr Golunovych (56) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bartın Limanı\'na yük almak için yanaşan Malta bayraklı \'Wolf\' isimli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı Ukraynalı Oleksandr Golunovych, geminin içinde bir anda yere yığıldı. Liman işletmesinde çalışan personel 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Oleksandr Golunovych, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.