-Kalp krizi geçiren futbolcu, hayatını kaybetti İZMİR (A.A) - 24.12.2011 - İzmir'de oynanan Süper Amatör Lig maçının henüz başında kalp krizi geçirip sahaya yığılan Tirespor'un 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Tuğal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İzmir Süper Amatör Lig (B) Grubu'nda Balçova Stadı'nda Güzelbahçe Belediyespor ile Tirespor arasındaki maçın 5'inci dakikasında konuk ekibin sol kanat oyuncusu Serkan Tuğal, fenalaşarak sahaya yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuğal, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tirespor Başkanı Yılmaz Kocaoğul, takıma bu sezon başında katılan Serkan Tuğal'ın beyefendi ve mücadeleci bir kişiliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Serkan, takımımıza hemen uyum sağlamıştı, arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu. Bugünkü karşılaşma öncesinde hiçbir sağlık sorunu olmadığı ve antrenmanlardaki başarılı performansı nedeniyle takımımızın ilk 11'inde sahaya çıktı. Maçın 5'inci dakikasında birden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında bekleyen ambulans yoktu. Bu yüzden hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdık ama maalesef kurtaramadık. Futbolcumuzun maç esnasında yaşadığı kalp krizi ile aniden aramızdan ayrılması hepimizi şok etti. Çok üzgünüz.'' Bu arada, Güzelbahçe Belediyespor ile Tirespor arasındaki karşılaşma da olay nedeniyle ertelendi.