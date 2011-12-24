T24 LogoT24 Logo
Spor

Kalp krizi geçiren futbolcu, hayatını kaybetti İZMİR (A.A)

24 Aralık 2011 21:04

-Kalp krizi geçiren futbolcu, hayatını kaybetti İZMİR (A.A) - 24.12.2011 - İzmir'de oynanan Süper Amatör Lig maçının henüz başında kalp krizi geçirip sahaya yığılan Tirespor'un 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Tuğal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  İzmir Süper Amatör Lig (B) Grubu'nda Balçova Stadı'nda Güzelbahçe Belediyespor ile Tirespor arasındaki maçın 5'inci dakikasında konuk ekibin sol kanat oyuncusu Serkan Tuğal, fenalaşarak sahaya yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuğal, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tirespor Başkanı Yılmaz Kocaoğul, takıma bu sezon başında katılan Serkan Tuğal'ın beyefendi ve mücadeleci bir kişiliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Serkan, takımımıza hemen uyum sağlamıştı, arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu. Bugünkü karşılaşma öncesinde hiçbir sağlık sorunu olmadığı ve antrenmanlardaki başarılı performansı nedeniyle takımımızın ilk 11'inde sahaya çıktı. Maçın 5'inci dakikasında birden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında bekleyen ambulans yoktu. Bu yüzden hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdık ama maalesef kurtaramadık. Futbolcumuzun maç esnasında yaşadığı kalp krizi ile aniden aramızdan ayrılması hepimizi şok etti. Çok üzgünüz.'' Bu arada, Güzelbahçe Belediyespor ile Tirespor arasındaki karşılaşma da olay nedeniyle ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24