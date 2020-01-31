T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kalp krizi geçiren Çinliye Koronavirüs korkusuyla kimse dokunmadı

Avustralya'da meydana gelen olayda 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti

31 Ocak 2020 19:00

Avustralya'nın Sydney kentinde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, "koronavirüs taşıdığı korkusuyla" etraftakilerden kimse müdahale etmedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.

euronews.com'un haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler polisi, olay yerinde bulunanların hastalık şüphesiyle söz konusu kişiye müdahale etmedikleri iddialarına cevap vermedi.

"Ben virüs değilim"

Batı ülkelerinde yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikâyetçi.

Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Uzak doğulular, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.

ETİKETLER

KoronavirüsSydneyÇinli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24