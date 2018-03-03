Kalp krizi geçiren amatör futbolcu, yaşama tutunamadı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde amatör küme maçında, oyundan alındıktan sonra kulübede otururken kalp krizi geçiren Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür (35), tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam savaşını yitirdi. Ramazan Gündür, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde geçen 10 Şubat\'ta amatör küme maçında Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü, karşı karşıya geldi. Salihli Gücü\'nün 1-0 kazandığı maçın 60\'ıncı dakikasında oyundan alınan Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür, kulübede otururken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz yaptı. Ardından Gündür, jandarma aracıyla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa devredilen Gündür, Salihli\'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gündür\'ün kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu belirlendi ve operasyon yapıldı. 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gündür, dün akşam yaşamını yitirdi.

Ramazan Gündür\'ün cenazesi, bugün Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Çakmak Camii\'nden kaldırıldı. Gündür, vakit namazı beklenmeden saat 10.30\'da kılınan cenaze namazdan sonra, Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Gündür\'ün takım arkadaşları mezarına su dökerek, dua etti. Ramazan Gündür\'ün iki çocuğundan birisi olan İbrahim Gündür\'ün (10) de babasının mezarına su dökmesi yürekleri burktu.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz, futbolcusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Cengiz, \"Müsabakanın 70\'inci dakikasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdık. Yapılan müdahalenin ardından 15 gün yoğun bakımda yattı. Acı haberini aldık. Yeşilyurt ailesi, tüm spor camiası olarak büyük acı yaşadık. Allah bu tür acıları kimseye yaşatmasın\" dedi.

KULÜP BAŞKANINDAN FEDERASYONA ÇAĞRI

Mezar taşlarına futbolcunun formasını ve eşofmanını bağlayan Kulüp Başkanı Mehmet Arı ise \"Hastanede anjiyo yapıldı. Tüm spor camiasının, Yeşilyurt halkının başı sağolsun. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için federasyondan, yetkililerden, amatör maçlarda futbol sahalarına ambulans ve sağlıkçıların bulundurulmasını istiyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI