-KALP HASTASININ YEDEK YAPAY KALP CİHAZI ÇALINDI İZMİR (A.A) - 05.07.2011 - İzmir'de, kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat olan ve rutin kontrol için Ege Üniversitesi (EÜ) TIp Fakültesi Hastanesine giden kişinin, hastane bahçesinde unuttuğu yedek yapay kalp cihazı çalındı. Alınan bilgiye göre, evli ve iki çocuk babası Turan Günbay (29), yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Elektrik teknisyeni olan Günbay, burada çalışırken Şubat ayında kalbinden rahatsızlandı. Memleketi Sivas'a dönen Günbay'ın hastanede yapılan kontrollerinde kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Doktorların EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olmasını önermesi üzerine Günbay, ailesini Sivas'ta bırakıp, tedavi için İzmir'in Torbalı ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşti. Turan Günbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nisan ayında EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ameliyatı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''EÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki ameliyatımın ardından yapay kalp cihazı takıldı. Ayrıca bir tane de yedek yapay kalp cihazı verildi. Bu cihazlar olmadan kalbimin durabileceği söylendi. Yapay kalp cihazının bataryasını şarj ettiğim zaman yaklaşık 12 saat kullanabiliyorum. Bataryası bitince yedeğini takıyorum. Haftanın üç günü rutin kontrol için hastaneye gidiyorum. Dün de doktordaki kontrolümün ardından kantine inip tost yedim. Akrabalarım gelip beni alacağı için kantinin önündeki bahçeye çıktım, bahçedeki duvarın üzerine yedek yapay kalp cihazını bıraktım. Akrabalarım arabayla gelip beni aldı. Yüz metre gittikten sonra yedek yapay kalp cihazını unuttuğumu fark ettim. Döndüğümüzde kalp cihazının yerinde olmadığını gördüm.'' Yaklaşık 100 bin lira değerinde olan yedek yapay kalp cihazının, kalp hastaları dışında kimsenin işine yaramayacağını ifade eden Günbay, ''Yedek yapay kalp cihazının yanına cüzdanımı da bırakmıştım. O da alınmış. Cüzdan önemli değil ancak alan kişiden, cihazı hastaneye veya en yakın karakola bırakmasını rica ediyorum'' dedi. Günbay, hastaneden kendisine yeni bir yedek yapay kalp cihazı verildiğini sözlerine ekledi.