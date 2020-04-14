Kalp hastası Selçuk Mızraklı’nın tahliye talebi reddedildi

Kayseri 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve kronik kalp hastalığı olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın korona virüsü nedeniyle tahliye edilmesi talebi reddedildi.

Görevden alınan Selçuk Mızraklı’ya, itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin ifadeleri doğrultusunda “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verildi. Kayseri 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 176 gündür tutuklu bulunan Mızraklı’nın avukatı Muhsin Bilal, müvekkilinin tahliyesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Muhsin Bilal dilekçesinde, cezaevlerine de sıçrayan Koronavirüs'ün kronik kalp hastalığı bulunan müvekkili için hayati risk oluşturduğunu belirterek, Mızraklı’nın tahliye edilmesini istedi.

Talebi değerlendiren Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, verdikleri 9 yıl 4 ay 15 günlük cezayla dosyadan el çektiklerini ve dosyanın kanun yolu aşamasında olduğu için bu yöndeki taleplerin üst mahkemelere yapılması gerektiğine işaret etti. Ancak yine de talebi değerlendiren mahkeme, Mızraklı’ya verilen ceza hükümleri gereğince özel tutuklama sebebinin varlığına dikkat çekerek, CMK 109/3 maddesinde sayılan adli kontrol tedbirlerinin hiçbirinin devam eden dava sürecinin selametini sağlayamayacağını ileri sürdü.

Adli kontrol tedbirlerinin uygulama olanağının olmadığını iddia eden mahkeme, “Atılı suçun nitelikleri itibariyle kesinleşmiş hükümle sübut bulması halinde kişi ve toplum için yaratılmış olacak tehlikenin büyüklüğüne göre kamu düzeninin korunması, suçla mücadelede gözetildiğinde verilecek tutukluluk halinin devam kararının ölçülü olacağı anlaşılmakla…” sağlık gerekçesinin tek başına tahliye gerekçesi olmayacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.