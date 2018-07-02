Kalp hastası minik Medine hayata tutundu

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolji Bölümü\'nde, 10 bin doğumda 5 kişide görülen doğumsal kalp hastalığı olan Fallot tetralojisi tanısı konulan 1 yaşındaki Medine Duran\'a Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Emrah Şişli tarafından riskli operasyon yapıldı. Ameliyat sonrası 5 dakika kalbi duran ve kalp-dolaşım destek cihazına bağlanan minik Medine, 4 gün sonra destek cihazından başarı ile ayrılarak sağlığına kavuştu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji hekimleri tarafından Medine Duran\'a 10 bin canlı doğumda 5 gibi seyrek görülen bir doğumsal kalp hastalığı olan \'Fallot tetralojisi\' tanısı konuldu. Eş zamanlı olarak akciğer atardamarlarında gelişme kusuru da olan hastaya, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Emrah Şişli tarafından riskli bir kalp ameliyatı ile tam düzeltme operasyonu gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası 18. saatte ağır bir kalp yetmezliğine giren, yaklaşık 5 dakika süre ile kalbi duran hasta Medine Duran’a acilen ECMO denen kalp-dolaşım destek cihazı bağlandı. Kalp-dolaşım destek cihazına bağlı olarak hayata tutunan Medine Duran 4 gün sonra destek cihazından başarı ile ayrıldı. 25 gün süreyle çocuk yoğun bakımda takip ve tedavileri yapılan hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Medine, başarılı bir kalp-dolaşım destek cihazı uygulaması ve sorunsuz bir yoğun bakım takip ve tedavisi ile ECMO sonrası hayata tutunan Van’daki ilk çocuk hasta oldu.

ZORUNLU HİZMETLE GELDİ UMUT OLDU

Ameliyatları gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Emrah Şişli, \"Kalp-dolaşım destek cihazı, ağır kalp yetersizliği olan hastalar için bir umut olmakta. Çocuklarda açık kalp ameliyatı sonrasında ECMO uygulanan hastalarda sağ kalım oranı 10 hastada 3 gibi düşük bir oran olmasına rağmen sorunsuz bir ECMO uygulaması ve yoğun bakım takip ve tedavisi ile hastamız Medine Duran’ı hayata bağladık. Van’da böyle bir ilki gerçekleştirmenin de gururu içerisindeyiz. Amacımız, bu bölgede kalp hastalığı olan daha fazla sayıda çocuğa ulaşmak ve onları sağlığına kavuşturarak topluma kazandırmaktır. Her ne kadar ameliyatı bir cerrah gerçekleştirse de çocuklarda kalp ameliyatlarını gerçekleştirmek için arka planda özveri ile ve sıkı dayanışma içerisinde çalışan bir ekibin, önemi çok büyüktür. Bu ekibin arasında bulunan Çocuk Kardiyolojisi uzmanları Dr. Serdar Epçaçan ve Dr. Mehmet Gökhan Ramoğlu’na, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları Dr. Esra Eker ve Dr. Ahmet Yaşar’a, Çocuk Yoğun Bakım uzmanları Dr. Osman Yeşilbaş Dr. Ela Cem ve Dr. Özlem Kahraman Çayan’a, perüzyonistlerimize, ameliyathane ve yoğun bakım hemşirelerimize özverili çalışmaları dolayısıyla teşükkür ederim. Yaklaşık bir sene süresince zorunlu hizmet yükümlülüğümüzü gerçekleştirdiğimiz Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yönetim kademesinin de destekleri sayesinde Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünü kurduk. Doğum oranının yüksek olduğu illerin başında gelen Van ile birlikte çevre illerden de doğumsal kalp hastalığı olan hastaların tanı ve tedavisini gerçekleştiren merkezimiz bu tür hastalar için büyük önem arz etmektedir\" dedi.

KIZIM YENİDEN DOĞDU

Anne Fatma Duran çocuğunun sağlığına kavuşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, \"Biz Hakkari\'den geldik. Kızım Medine\'ye seyrek görülen doğumsal bir kalp hastalığı olan \'Fallot tetralojisi\' tanısı konuldu. Burada bütün doktorlar kızım için seferber oldu. Çok şükür kızım tekrar sağlığına kavuştu. Onun tekrar sağlıklı bir şekilde kucağıma almanın mutluluğunu yaşıyorum. Kızım dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Çok mutluyuz\" diye konuştu.



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