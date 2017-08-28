Kalp hastası kızı için İzmir'de hastane bulamayan anne: Her gün 250 kilometre nasıl gidip geleyim!

İzmir'de yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 1 yaşındaki Naz Sarımuslu, tedavisi için yatak bulunamayınca Denizli'ye devk edildi. Naz'ın annesi Havva (42) ve babası Mustafa Sarımuslu (47) kızlarını 250 kilometre uzaklıktaki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

8 aydır tedavi gören Naz’ın ailesi, kızlarını görebilmek için İzmir ile Denizli arasında mekik dokuyor. Anne Sarımuslu, “Biz her gün oraya nasıl gidelim? 8 aydır bebeğime hasretim. Bize evlat hasreti çektirmesinler” dedi.

"Dayanacak gücüm kalmadı"

Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, Karşıyaka’da erkek kuaförü olan Mustafa Sarımuslu, aylardır büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Sarımuslu şöyle konuştu:

“Uzun süredir, bebeğimizi İzmir’e getirmek ve burada ameliyat olmasını sağlamak amacıyla mücadele ediyorum. Hastanelerle defalarca görüştüm, kurumlara ulaştım ve milletvekiline bile derdimizi anlattım. ancak hâlâ bir sonuç alınamadı. Biz İzmir’deyiz, eşim sürekli kızımızın yanına gidiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Koskoca İzmir’de aylardır kızıma yer bulunamadı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne olur sesimizi duysunlar. artık bizim çektiğimiz ıstırap bitsin.”