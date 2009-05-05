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Dünya

Kalp ameliyatından bebeğiyle çıktı!

Rusya'da suni kalp kapakçığının değiştirilmesi için acilen hastaneye yatırılan bir kadın kız çocuğu dünyaya getirdi.

05 Mayıs 2009 03:00

Rusya'nın Penza kentinde suni kalp kapakçığının değiştirilmesi için acilen hastaneye yatırılan genç bir kadının, ameliyat masasında iken doğum sancıları başladı ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Penza kentindeki kliniğin başhekimi Dr. Vladlen Bazilev Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki kadının 2,5 ay önce değiştirilmesi gereken suni kalp kapakçığı ile ilgili operasyon için acil bir şekilde hastanelerine kaldırıldığını söyledi.

Kalp kapakçığının değiştirilmesinin açık kalp ameliyatıyla mümkün olduğunu ve bunun da üst düzeyde riskli bir prosedürden geçtiğini ifade eden Bazilev, "Cerrahlarımız kalp ameliyatına hazırlanırken, kadında doğum sancıları başladı. Bunun üzerine de doktorlar hamile kadını kalp kapakçığını değiştirmeden önce, doğumhaneye aldılar" dedi.

Bazilev, 6 saatten fazla süren bir operasyonun ardından doğumu yaptırılan ve kalp kapakçığı değiştirilen kadının durumunun iyi olduğunu belirtti.

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